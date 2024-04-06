جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي و الألماني والفرنسي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل "07-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - الفتح 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD سعد يحيى الرائد - الحزم 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الفيحاء - الأخدود 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD محمد الخامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - ليفربول 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي شيفيلد يونايتد - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 1 علي محمد علي توتنهام - نوتينجهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة فروزونيني - بولونيا 12:30 مصر، 13:30 السعودية AD Sports Premium 1 مونزا - نابولي 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD Sports Premium 1 كالياري - أتالانتا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD Sports Premium 1 هيلاس فيرونا - جنوى 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD Sports Premium 2 يوفنتوس - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق هوفنهايم - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 5 جواد بدة فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS 3 مصطفى العلوان

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