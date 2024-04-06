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مباريات اليوم 7 أبريل 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي و الألماني والفرنسي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 7 أبريل "07-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - الفتح

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

سعد يحيى
الرائد - الحزم

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 1 HDخالد المديفر
الفيحاء - الأخدود22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 2 HDمحمد الخامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - ليفربول16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي
شيفيلد يونايتد - تشيلسي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN SPORTS 1علي محمد علي
توتنهام - نوتينجهام19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فروزونيني - بولونيا12:30 مصر، 13:30 السعوديةAD Sports Premium 1
مونزا - نابولي15:00 مصر، 16:00 السعودية

AD Sports Premium 1

كالياري - أتالانتا18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD Sports Premium 1
هيلاس فيرونا - جنوى18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD Sports Premium 2
يوفنتوس - فيورنتينا20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
هوفنهايم - أوجسبورج15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN SPORTS 5جواد بدة
فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN SPORTS 3مصطفى العلوان

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