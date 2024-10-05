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FC Barcelona v BSC Young Boys - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2Getty Images Sport
مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 حيث تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 "06-10-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - مانشستر يونايتد16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1عامر الخوذيري
تشيلسي - نوتنجهام فورست16:00 مصر والسعودية

beIN Sports 2

علي محمد علي
برايتون - توتنهام18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جيرونا - أتلتيك بيلباو15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
ديبورتيفو ألافيس - برشلونة17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس
إشبيلية - ريال بيتيس19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 3

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هايدنهايم - لايبزيج16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5سمير اليعقوبي
أينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ18:30 مصر والسعودية

beIN Sports 4

عصام الشوالي
شتوتجارت - هوفنهايم20:30 مصر والسعودية

beIN Sports 5

محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - نانت16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4نوفل باشي
بريست - لوهافر18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3أحمد عبده
ستراسبورج - لانس18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1منتصر الأزهري
ستاد ريمس - مونبلييه18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2مصطفى العلوان
نيس - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعودية

beIN Sports 1

أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - كالياري

13:30 مصر والسعودية

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حازم عبد السلام

بولونيا - بارما

16:00 مصر والسعودية

STARZPLAY-
لاتسيو. -إمبولي

16:00 مصر والسعودية

STARZPLAY
مونزا - روما

19:00 مصر والسعودية

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حازم عبد السلام

فيورنتينا - ميلان

21:45 مصر والسعودية

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بلال علام

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الصفا - الجندل18:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية
الباطن - أبها18:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية
الفيصلي - النجمة20:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية

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