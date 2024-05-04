جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 حيث نتابع عدة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي وعلى رأسها مباراة ليفربول وتوتنهام، وكذلك مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وتستمر مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري وفيها يلعب الزمالك مع سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024 "05-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق تشيلسي - وست هام 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس برايتون - أستون فيلا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 محمد بركات ليفربول - توتنهام 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أوساسونا - ريال بيتيس 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري سيلتا فيجو - فياريال 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد عبده فالنسيا - ألافيس 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد إشبيلية - غرناطة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي رايو فاييكانو - ألميريا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - ليتشي 13:30 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية إمبولي - فروزينوني 16:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية هيلاس فيرونا - فيورنتينا 16:00 مصر والسعودية أبوظبي الرياضية ميلان - جنوى 19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية روما - يوفنتوس 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع 21