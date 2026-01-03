جدول مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا وفيه يلعب المنتخب المغربي أمام تنزانيا، والكاميرون تواجه جنوب أفريقيا.

وفي الدوري الإنحليزي يلعب فولهام مع ليفربول ومانشستر سيتي مع تشيلسي، ويعود ريال مدريد لمواجهات الدوري الإسباني بمباراة قوية مع ربال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي تستمر مواجهات الجولة 18 وفيها يلعب لاتسيو مع نابولي، وإنتر أمام بولونيا.

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي بمواجهات قوية أبرزها ستجمع بين ضمك والهلال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، وكأس أمم إفريقيا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026 "04-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحزم - نيوم 18:05 السعودية، 19:05 الإمارات ثمانية سليمان الشريف القادسية - الرياض 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية خالد المديفر ضمك - الهلال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - تنزانيا 17:00 المغرب، 18:00 مصر beIN SPORTS Max 1 جواد بدة الكاميرون - جنوب أفريقيا 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN SPORTS Max 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - نابولي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv فيورنتينا - نابولي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv هيلاس فيرونا - تورينو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv إنتر - بولونيا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي إيفرتون - برينتفورد 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي فولهام - ليفربول 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس نيوكاسل - كريستال بالاس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي توتنهام - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات مانشستر سيتي - تشيلسي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - ليفانتي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد السعدي ريال مدريد - ريال بيتيس 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي ديبورتيفو ألافيس - ريال أوفييدو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده ريال مايوركا - جيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 بكر علوان ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مارسيليا - نانت 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 7 أحمد عبده بريست - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 7 محمد نضال لوهافر - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 9 مصطفى ناظم لوريان - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري باريس سان جيرمان - باريس إف سي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

كأس عاصمة مصر - الجولة 5