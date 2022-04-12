جدول مباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

انطلقت أمس مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022 والتي تأهل فيها منتخبي الأرجنتين وهولندا على حساب كلً من أستراليا وأمريكا، واليوم نستعرض معكم جميع مباريات اليوم الثاني من أيام الأدوار الاقصائية وهو يوم الأحد 4 ديسمبر 2022.

وكما هو اليوم الماضي سنكون على موعد مع مباراتين من مباريات المونديال حيث يلتقي منتخب فرنسا حامل اللقب والمتصدر للمجموعة الرابعة بمنتخب بولندا وصيف المجموعة الثالثة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، بينما يتواجه كلً من منتخب إنجلترا ومنتخب السنغال في ختام مباريات اليوم في كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.جدول مباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 "4-12-2022"

كأس العالم – دور الـ16