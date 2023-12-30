جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
MP_Tom Cairney_Fulham vs Martin Odegaard_Arsenal(C)Getty Images
الدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل)Al Nassr FC v Al-EttifaqAl Nassr FCAl-EttifaqAl Hazem v Al AhliAl HazemAl AhliAl Akhdoud v Al ShababAl AkhdoudAl ShababAston Villa v Sheffield UnitedAston VillaSheffield Unitedالدوري الإنجليزي الممتازAl Ahly SCبطولة العالم للأنديةManchester CitySalernitana v AC MilanSalernitanaAC Milanالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في البطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري الإنجليزي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 حيث نتابع تكملة الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الذي يحفل بالعديد من ملامح الإثارة هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 "31-12-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فولهام - آرسنال16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي
توتنهام - بورنموث16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 2محمد بركات

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قطر - كمبوديا14:00 السعودية، 13:00 مصرbeIN Sports

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