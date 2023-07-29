جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق اليوم الأول للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 "30-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الوداد - أهلي طرابلس 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الشرطة - الترجي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الهلال - السد 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الاتحاد - الصفاقسي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - المغرب 07:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium سويسرا - نيوزيلندا 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium النرويج - الفلبين 10:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium ألمانيا - كولومبيا 12:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

المباريات الودية التحضيرية

المباراة الموعد القنوات الناقلة تشيلسي - فولهام 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

كأس مصر - دور الـ 16