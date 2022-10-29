جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل مباريات الأسبوع في البطولات الأوروبية بحفنة من اللقاءات الهامة في العديد من المسابقات خلال يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.

على مستوى الدوري الإنجليزي يتطلع آرسنال للعودة إلى صدارة ترتيب المسابقة بمواجهة من المرجح أن تكون في المتناول ضد نوتنجهام فورست متذيل الترتيب.

بينما يواجه ريال مدريد نظيره جيرونا وعينه على توسيع الفارق من جديد مع برشلونة الذي فاز بشق الأنفس على فالنسيا بهدف متأخر عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

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فيما يخوض الأخضر السعودي ودية جديدة ضد هندوراس استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 "30-10-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - نوتنجهام فورست 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - وست هام 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 3 TR

الدوري الإسباني – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - بلد الوليد 15:00 مصر، 16:00 السعودية إل سادار ريال مدريد - جيرونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية سانتياجو برنابيو أتلتيك بيلباو - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية سان ماميس ريال سوسييداد - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية أنويتا

الدوري الإيطالي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - أتالانتا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 كريمونيزي - أودينيزي 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 سبيزيا - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 لاتسيو - ساليرنيتانا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 3 شالكه - فرايبورج 18:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 كولن - هوفنهايم 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أوكسير - أجاكسيو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 نانت - كليرمون فوت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium موناكو - أنجيه 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 لوريان - نيس 18:05 مصر، 19:05 السعودية beIN Sports HD 2 ليون - ليل 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - هندوراس 17:30 السعودية، 16:30 مصر شاهد VIP

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