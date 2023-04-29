جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Liverpool vs Tottenham
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري التونسي - الدرجة الأولىدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديكأس الاتحاد الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد زاخر بالمباريات المثيرة تتجدد فيه المتعة سيكون حين يأتي موعد الثلاثين من أبريل 2023.

تنتظر الفرق العربية والأوروبية مباريات قوية للغاية في المراحل الحاسمة من الموسم الكروي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لحساب دورها ربع النهائي تشهد مباريات هامة للأندية العربية.

كما تشير جولات الحسم بأصابعها في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 والقنوات الناقلة "30-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولهام - مانشستر سيتي16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد - أستون فيلا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد - ساوثهامتون16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
بورنموث - ليدز يونايتد16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD XTRA
ليفربول - توتنهام18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قاديش - فالنسيا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
فياريال - سيلتا فيجو17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إسبانيول - خيتافي19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

451344 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
451344 الأصوات

اختيارات المحررين

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميلانو - لاتسيو13:30 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
نابولي - ساليرنيتانا16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
فيورنتينا - سامبدوريا19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
بولونيا - يوفنتوس21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - هيرتا برلين16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
موناكو - مونبليه14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD
باريس سان جيرمان - لوريان18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD
مارسيليا - أوكسير21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD

الكونفيدرالية الإفريقية - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسيك ميموزا - الاتحاد المنستيري19:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS 4 HD
مارومو جالانتس - بيراميدز19:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS 6 HD
يانج أفريكانز - ريفرز يونايتد19:00 مصر والسعوديةbeIN SPORTS 5 HD
الجيش الملكي - اتحاد العاصمة22:00 مصر والسعوديةالرياضية المغربية

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - أحد19:00 مصر والسعوديةKSA Sports HD

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الإفريقي - النجم الساحلي19:00 مصر والسعوديةالكأس 1

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