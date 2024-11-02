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Rasmus Hojlund Cole Palmer Man Utd Chelsea 2024-25Getty/GOAL
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،الإسباني ،الإيطالي ،الفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 "03-11-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توتنهام - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - تشيلسي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - لاس بالماس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6عبد الله الغامدي
برشلونة - إسبانيول17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
إشبيلية - ريال سوسييداد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 6غير معروف
أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الصفا - الباطن17:35 السعودية، 16:35 مصرالسعودية الرياضية 3عبد الإله العمري
أحد - العربي18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية 3علي الربيع
الفيصلي - البكيرية19:15 السعودية، 18:15 مصرالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نابولي - أتالانتا13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض
تورينو - فيورنتينا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد
هيلاس فيرونا - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
إنتر - فينيسا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تولوز - ريمس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي
أوكسير - رين18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عامر الخوذيري
لوهافر - مونبلييه18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد المبروكي
نانت - مارسيليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرايبورج - ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد فوزي
مونشنجلادباخ - فيردر بريمن18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة

الدوري الأمريكي - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي01:00 مصر، 02:00 السعوديةApple TV+

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