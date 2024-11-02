جدول مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي ،الإسباني ،الإيطالي ،الفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 "03-11-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - لاس بالماس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 6 عبد الله الغامدي برشلونة - إسبانيول 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 علي محمد علي إشبيلية - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 6 غير معروف أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد فؤاد

دوري يلو السعودي - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الصفا - الباطن 17:35 السعودية، 16:35 مصر السعودية الرياضية 3 عبد الإله العمري أحد - العربي 18:20 السعودية، 17:20 مصر السعودية الرياضية 3 علي الربيع الفيصلي - البكيرية 19:15 السعودية، 18:15 مصر السعودية الرياضية 1 عائد العصيمي

الدوري الإيطالي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نابولي - أتالانتا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض تورينو - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد هيلاس فيرونا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام إنتر - فينيسا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تولوز - ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي أوكسير - رين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عامر الخوذيري لوهافر - مونبلييه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي نانت - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرايبورج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 5 محمد فوزي مونشنجلادباخ - فيردر بريمن 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الأمريكي - إياب دور الـ 16