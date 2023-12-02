تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة في كل البطولات العالمية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار المواجهات الأوروبية على أعلى مستوى في الدوريات الكبرى.

تستمر مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي سنكون على موعد فيها مع ليفربول بمواجهة فولهام، ومانشستر سيتي مع فولهام.

وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 "3-12-2023"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - أحد 17:00 السعودية، 16:00 مصر KSA SPORTS HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بورنموث - أستون فيلا 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD Xtra 2 خالد الحدي تشيلسي - برايتون 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي وست هام - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD Xtra 1 أحمد عبده ليفربول - فولهام 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس مانشستر سيتي - توتنهام 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ريال مايوركا - ديبورتيفو ألافيس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 جواد بدة ألميريا - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 محمد السعدي إشبيلية - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري برشلونة - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ليتشي - بولونيا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 محمد بشير أبو كبدةمحمد بشير أبو كبدة فيورنتينا - ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 خالد الغول أودينيزي - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Starz Play App محمد بشير أبو كبدة ساسوولو - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 حازم عبد السلام نابولي - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 بلال علام

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة لوهافر - باريس سان جيرمان 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 4 تولوز - لوريان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 موناكو - مونبلييه 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports ستاد بريست - كليرمون فوت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports ليل - ميتز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 مارسيليا - رين 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات - الجولة 2