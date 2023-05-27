جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
MP_Raheem Sterling_Chelsea vs Kieran Trippier_Newcastle(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آكأس الاتحاد الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات الأوروبية والمسابقات القارية المختلفة..

يوم كروي جديد بعد أن حسمت الدوريات بشكل كبير ولم يعد هناك مجال للكثير من المفاجآت بعد أن أنهى بوروسيا دورتموند آماله وقاد بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني بنفسه.

لكن تبقى إثارة الدوريات الأوروبية حاضرة خلال المباريات، مهما كان موقف المباريات وحسم البطولات بشكل عام لأن الكرة الأوروبية هي الأهم والأقوى في العالم.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 "28-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراةالموعدالقناة الناقلة
آرسنال - وولفرهامبتون18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
برينتفورد - مانشستر سيتي18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي - نيوكاسل18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
مانشستر يونايتد - فولهام18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون - ليفربول18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

758594 الأصوات

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
758594 الأصوات

اختيارات المحررين

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
برشلونة.- ريال مايوركا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
فالنسيا - إسبانيول20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - نابولي16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو - كريمونيزي19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - ميلان21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

كأس الكونفيدرالية الإفريقية - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
يانج أفريكانز - اتحاد العاصمة16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

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