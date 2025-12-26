تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة الجزائر مع بوركينا فاسو وكوت ديفوار مع الكاميرون.

وفي كأس مصر، سيلعب الزمالك مع بلدية المحلة في أبرز المباريات.

وتستمر مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب كريستال بالاس مع توتنهام في أبرز المباريات.

وتستمر مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي وأبرز مبارياته اليوم ستكون بين أتالانتا وإنتر وميلان وهيلاس فيرونا وكريمونيزي مع نابولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC".

جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 "28-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجابون - موزمبيق13:30 المغرب، 14:30 مصرbeIN SPORTS MAXجواد بدة
غينيا الاستوائية - السودان16:00 المغرب، 17:00 مصرbeIN SPORTS MAX علي محمد علي
الجزائر - بوركينا فاسو18:30 المغرب، 19:30 مصرbeIN SPORTS MAXحفيظ دراجي
الكاميرون - كوت ديفوار21:00 المغرب، 22:00 مصرbeIN SPORTS MAXعصام الشوالي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سندرلاند - ليدز يونايتد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد بركات
كريستال بالاس - توتنهام19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ميلان - هيلاس فيرونا14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tvحازم عبد السلام
كريمونيزي - نابولي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvأحمد الحامد
بولونيا - ساسوولو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv-
أتالانتا - إنتر22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفارس عوض

كأس مصر - دور الـ 16 والـ 32

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - إنبي14:30 مصر، 15:30 السعوديةأون سبورت 2محمد الغياتي
الزمالك - بلدية المحلة14:30 مصر، 15:30 السعوديةأون سبورت 1محمد الشاذلي
حرس الحدود - سموحة14:30 مصر، 15:30 السعوديةأون سبورت-

طالع الجدول بالكامل من هنا

