جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثامن من مونديال قطر.

وتقام يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

البداية ستكون من المجموعة الخامسة، حيث يفتتح اليوم الثامن من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي اليابان وكوستاريكا.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة السادسة، ويلعب فيها منتخب المغرب، مباراة قوية في مواجهة منتخب بلجيكا.

المباراة الثالثة، ستكون لحساب مباريات المجموعة السادسة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين كرواتيا وكندا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الثامنة في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، وستجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، في قمة دور المجموعات.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 "27-11-2022"

كأس العالم – دور المجموعات