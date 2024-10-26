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Bukayo Saka Virgil van Dijk Arsenal LiverpoolGetty/GOAL
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألماني

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 "27-10-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - نيوكاسل17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
كريستال بالاس. -توتنهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1علي محمد علي
وست هام - مانشستر يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
آرسنال - ليفربول19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليجانيس - سيلتا فيجو16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
خيتافي - فالنسيا18:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده
ريال سوسييداد. -أوساسونا23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بارما - إمبولي14:30 مصر والسعوديةSTC-
لاتسيو - جنوة17:00 مصر والسعوديةSTC-
مونزا - فينيسا17:00 مصر والسعوديةSTC-
إنتر - يوفنتوس20:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض
فيورنتينا - روما22:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليون - أوكسير17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
نيس - موناكو19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2سمير اليعقوبي
مونبلييه - تولوز19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
ستراسبورج - نانت19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3أحمد فؤاد
مارسيليا - باريس سان جيرمان22:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوخوم - بايرن ميونخ17:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5أحمد البلوشي
أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 4مصطفى العلوان
هايدنهايم - هوفنهايم21:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5عامر الخوذيري

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