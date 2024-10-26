تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 "27-10-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - نيوكاسل 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي كريستال بالاس. -توتنهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 علي محمد علي وست هام - مانشستر يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات آرسنال - ليفربول 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليجانيس - سيلتا فيجو 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي خيتافي - فالنسيا 18:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد السعدي ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 20:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده ريال سوسييداد. -أوساسونا 23:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بارما - إمبولي 14:30 مصر والسعودية STC - لاتسيو - جنوة 17:00 مصر والسعودية STC - مونزا - فينيسا 17:00 مصر والسعودية STC - إنتر - يوفنتوس 20:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض فيورنتينا - روما 22:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليون - أوكسير 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي نيس - موناكو 19:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 سمير اليعقوبي مونبلييه - تولوز 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 جواد بدة ستراسبورج - نانت 19:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 أحمد فؤاد مارسيليا - باريس سان جيرمان 22:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة الثامنة