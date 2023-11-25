جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمسابقات الإفريقية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بخلاف ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني أيضًا، إذ يلعب قادش مع ريال مدريد وريال سوسييداد مع إشبيلية.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في الدوريات الأوروبية وباقي البطولات والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 "26-11-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق توتنهام - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي إيفرتون - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق فياريال - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي ريال سوسييداد - إشبيلية 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 - قادش - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 خالد الحدي ريال بيتيس - لاس بالماس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق كالياري - مونزا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APP ميشيل سعد فروسينوني - جنوى 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APP محمد بشير أبو كبدة إمبولي - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APP خالد الغول روما - أودينيزي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APP ميشيل سعد يوفنتوس - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APP عامر عبد الله

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - تولوز 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 4 مونبلييه - ستاد بريست 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 نانت - لوهافر 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 لوريان - ميتز 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 رين - ستاد ريمس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليون - ليل 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة ماميلودي صن داونز - نواذيبو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports

كأس الكونفدرالية الإفريقية - دور المجموعات - الجولة 1