جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Federico Chiesa Juventus Lautaro Martinez Inter(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمسابقات الإفريقية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بخلاف ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباريات هامة من العيار الثقيل في الدوري الإسباني أيضًا، إذ يلعب قادش مع ريال مدريد وريال سوسييداد مع إشبيلية.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 في الدوريات الأوروبية وباقي البطولات والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 "26-11-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
توتنهام - أستون فيلا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
إيفرتون - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فياريال - أوساسونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
ريال سوسييداد - إشبيلية17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3-
قادش - ريال مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3خالد الحدي
ريال بيتيس - لاس بالماس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
كالياري - مونزا13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APPميشيل سعد
فروسينوني - جنوى16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APPمحمد بشير أبو كبدة
إمبولي - ساسوولو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APPخالد الغول
روما - أودينيزي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APPميشيل سعد
يوفنتوس - إنتر ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1, STARZPLAY APPعامر عبد الله

الدوري الفرنسي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيس - تولوز14:00 مصر، 15:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
مونبلييه - ستاد بريست16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
نانت - لوهافر16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
لوريان - ميتز16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
رين - ستاد ريمس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
ليون - ليل21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ماميلودي صن داونز - نواذيبو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports

كأس الكونفدرالية الإفريقية - دور المجموعات - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مودرن فيوتشر. -سوبر سبورت15:00 مصر، 16:00 السعوديةأون تايم سبورتس
الإفريقي - دريمز15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports
ريفرز يونايتد - أكاديميكا لوبيتو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
ديابل نوار - الملعب المالي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
ساجرادا اسبيرانسا - كويا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports
الزمالك - أبو سليم18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
اتحاد العاصمة - الهلال الليبي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
القناة الجزائرية الأرضية
نهضة بركان - سيخوخون يونايتد21:00 مصر، 22:00 السعوديةArryadia TNT HD
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