جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 "24-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الحادية عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ضمك - الخلود 16:40 السعودية، 15:40 مصر SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 1 SD عائد العصيمي الرياض. -الاتفاق 17:40 السعودية، 16:40 مصر SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي SSC Extra 1 SD فهد العنزي الاتحاد - الفتح 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD مشاري القرني SSC SPORT 5 HD أحمد النفيسة SSC SPORT 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ساوثامبتون - ليفربول 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات إبسويتش تاون - مانشتر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوساسونا - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 محمد السعدي إشبيلية - رايو فاييكانو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 2 مصطفى العلوان ليجانيس - ريال مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 سمير اليعقوبي

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جنوه - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية STC - كومو - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - تورينو - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - نابولي - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض لاتسيو - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هولشتاين كيل - ماينز 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 5 عبد الله الغامدي بوروسيا مونشنجلادباخ - سانت باولي 19:30 مصر ، 20:30 السعودية beIN Sports 4 منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - رين 16:00 مصر ، 17:00 السعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي نانت - لوهافر 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد فوزي أوكسير - أنجيه 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد فؤاد نيس - ستراسبورج 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 4 حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة الثالثة