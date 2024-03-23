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Luciano Spalletti Italy 2024Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباريات ودية 1القنوات الناقلةإيطاليا v الإكوادورإيطالياالإكوادور

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 حيث مباراة إيطاليا والإكوادور الودية التي يسعى من خلالها الآتزوري للاستعداد الجيد لبطولة اليورو التي يحمل لقبها..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الكبرى.

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جدول مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 "23-03-2024"

مباريات ودية دولية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيطاليا - الإكوادور23:00 السعودية، 22:00 مصر

أبو ظبي الرياضية 1

بلال علام
سان مارينو - سانت كيتس ونيفيس22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 1عادل خلو

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