جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب مواجهة في الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 "23-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - جنوب إفريقيا 08:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium هولندا - البرتغال 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium فرنسا - جاميكا 13:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

حفل تقديم الزعماء

المباراة الموعد القنوات الناقلة الهلال - الكويت 20:30 مصر والسعودية SSC HD 1

الدوري المصري - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيراميدز - الأهلي 20:30 مصر والسعودية ONTIME Sports HD 1