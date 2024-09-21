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Inter Milan AC MilanGetty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليكأس خادم الحرمين الشريفيندوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني.

كما يتم تدشين دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025 والتي يحمل الهلال لقبها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 "22-09-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسة

TOD EPL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - نوتنجهام فورست16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1

باسم الزير

مانشستر سيتي - آرسنال18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الفرنسي - الجولة الخامسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - لوهافر16:00 السعودية ومصر

beIN Sports 4

نوفل باشي
بريست - تولوز16:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 3محمد السعدي
أنجيه - نانت18:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 2جواد بدة
مونبلييه - أوكسير18:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
ليون - مارسيليا21:45 السعودية ومصر

beIN Sports 4

عامر الخوذيري

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - ليجانيس15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3أحمد فؤاد
أتلتيك بيلباو - سيلتا فيجو17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 2سمير اليعقوبي
فياريال - برشلونة19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 3علي محمد علي
رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي

الدوري الألماني. -الجولة الرابعة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - فولفسبورج16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5مصطفى العلوان
شتوتجارت - بوروسيا دورتموند18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 2أحمد عبده
سانت باولي - لايبزيج20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيورنتينا - لاتسيو13:30 مصر والسعوديةSTARZPLAY-
مونزا - بولونيا16:00 مصر والسعوديةSTARZPLAY-
روما - أودينيزي19:00 مصر والسعوديةSTARZPLAY-
إنتر - ميلان21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
STARZPLAY		فارس عوض

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأخدود - العربي18:35 مصر والسعوديةSSC
الوحدة. - الفيصلي21:00 مصر والسعوديةSSC
القادسية - العروبة21:00 مصر والسعوديةSSC

دوري أبطال إفريقيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجيش الملكي - المريخ13:30 مصر والسعوديةالمغربية الرياضيةخليل فايد

كأس القارات للأندية - الدور الأول

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العين - أوكلاند سيتي18:30 مصر والسعودية - 19:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1

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