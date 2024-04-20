تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
el clasico 2023Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقيالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا للفرق العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 حيث نتابع مباريات غاية في القوة والإثارة سواء في الدوري الإسباني أو الدوريات المختلفة عربيًا وعالميًا.

ولعل أهم مباريات اليوم هو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، الذي قد يقتل آمال برشلونة ويعلن ضمان ريال مدريد إكلينيكيًا الحصول على لقب الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والكونفيدرالية الإفريقية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأحد 21 أبريل 2024 "21-04-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إيفرتون - نوتنجهام فورست15:30 السعودية، 14:30 مصر

beIN Sports HD 1

محمد المبروكي
أستون فيلا - بورنموث17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports Xtra 1
حسن العيدروس
كريستال بالاس - وست هام

17:00 السعودية، 16:00 مصر

beIN Sports HD 8

عادل خلو
فولهام - ليفربول18:30 السعودية، 17:30 مصر

beIN Sports HD 1

خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - ريال سوسييداد15:00 السعودية، 14:00 مصر

beIN Sports HD 3

أحمد عبده
ألميريا - فياريال17:15 السعودية، 16:15 مصر

beIN Sports HD 3

سمير اليعقوبي
ديبورتيفو ألافيش - أتلتيكو مدريد19:30 السعودية، 18:30 مصر

beIN Sports HD 3

حفيظ دراجي
ريال مدريد - برشلونة22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 1

عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ساسوولو - ليتشي13:30 السعودية، 12:30 مصرAD Sports Premium 1غازي العمري
تورينو - فروزينوني16:00 السعودية، 15:00 مصرAD Sports Premium 1ميشيل سعد
ساليرنيتانا - فيورنتينا19:00 السعودية، 18:00 مصرAD Sports Premium 1خالد الغول
مونزا - أتالانتا21:45 السعودية، 20:45 مصرAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيردر بريمن - شتوتجارت16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN Sports Xtra 2محمد السعدي
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن

18:30 السعودية، 17:30 مصر

beIN Sports HD 5

جواد بدة
فرايبورج - ماينز

20:30 السعودية، 19:30 مصر

beIN Sports HD 2

أحمد المعمري

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليل - ستراسبورج16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN Sports HD 4

مضر اليوسف
ريمس - مونبلييه

16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN Sports Xtra 3

محمد بركات
لوهافر - ميتز

16:00 السعودية، 15:00 مصر

TOD

باسم الزير
بريست - موناكو18:05 السعودية، 17:05 مصر

beIN Sports HD 4

نوفل باشي
تولوز - مارسيليا20:00 السعودية، 19:00 مصر

beIN Sports HD 9

عادل خلو
باريس سان جيرمان - ليون22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 4

جواد بدة

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كوفنتري سيتي - مانشستر يونايتد17:30 السعودية، 16:30 مصر

beIN Sports HD 2

عامر الخوذيري

الكونفيدرالية الإفريقية - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - دريمز

19:00 السعودية، 18:00 مصر

beIN Sports HD 6

علي محمد علي
اتحاد العاصمة - نهضة بركان

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN Sports HD 6

محمد بركات

الدوري الأمريكي - مؤجلة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - ناشفيل02:30 السعودية، 01:30 مصرAPPLE TV

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين