جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات بعد انتهاء معظم المنافسات حول العالم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 حيث نتابع مباريات الدوري الأمريكي وكأس مصر وتنتهي مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 "02-06-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - فيورنتينا 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الاتحاد - سماد أبو قير 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية