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Lionel Messi Inter Miami Atlanta United 2024Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأمريكيCupالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات بعد انتهاء معظم المنافسات حول العالم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 حيث نتابع مباريات الدوري الأمريكي وكأس مصر وتنتهي مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 "02-06-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتالانتا - فيورنتينا19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

كأس مصر - دور الـ32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الاتحاد - سماد أبو قير20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة

إنتر ميامي - سانت لويس

02:30 مصر والسعوديةAPPLE TV

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