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Erling Haaland Manchester City Bukayo Saka Arsenal 2024-25Getty/GOAL composite
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشتمل على مجموعة من أهم اللقاءات في الموسم وخاصة في الدوري الإنجليزي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كذلك يخوض آرسنال مباراة هامة ضد إيفرتون ويتمنى الفوز بها وتعثر السيتي كي يفوز باللقب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 19 مايو 2024 "19-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
آرسنال - إيفرتون18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2خليل البلوشي
برينتفورد - نيوكاسل18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1نوفل باشي
برايتون - مانشستر يونايتد18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7محمد بركات
بيرنلي - نوتنجهام فورست18:00 مصر والسعوديةBein Sport 2 ENمحمد المبروكي
تشيلسي - بورنموث18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد البلوشي
كريستال بالاس - أستون فيلا18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5أحمد فؤاد
ليفربول - وولفرهامبتون18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4حسن العيدروس
لوتون تاون - فولهام18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3عادل خلو
مانشستر سيتي - وست هام18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
شيفيلد يونايتد - توتنهام18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9منتصر الأزهري

الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - إِشبيلية20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 9عبدالله المعمري
أتلتيكو مدريد - أوساسونا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 7مضر اليوسف
برشلونة - رايو فاييكانو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8عامل الخوذيري
ريال بيتيس - ريال سوسييداد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1سمير اليعقوبي
قادش - لاس بالماس20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد السعدي
مايوركا - ألميريا20:00 مصر والسعوديةBein Sport 2 ENعادل خلو
غرناطة - سيلتا فيجو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3أحمد عبده
فالنسيا - جيرونا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5مصطفى العلوان
فياريال - ريال مدريد20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3خالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساسوولو - كالياري13:30 السعودية ومصرStarzPlayغازي العمري
أودينيزي - إمبولي16:00 السعودية ومصرStarzPlayميشيل سعد
مونزا - فروزينوني16:00 السعودية ومصرStarzPlayخالد الغول
إنتر ميلان - لاتسيو19:00 السعودية ومصرStarzPlayخالد الغول
روما - جنوة21:45 السعودية ومصرStarzPlayميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تولوز - بريست22:00 السعودية ومصرBein Sport 2 ENحسن العيدروس
لوريان - كليرمون فوت22:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 3أحمد فؤاد
موناكو - نانت22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 2نوفل باشي
ليل - نيس22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 5محمد بركات
ليون - ستراسبورج22:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 2منتصر الأزهري
ستاد ريمس - رين22:00 السعودية ومصرbeIN Sports Xtra 1مضر اليوسف
لانس - مونبلييه22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 7عامر الخوذيري
لوهافر - مارسيليا22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 4محمد المبروكي
ميتز - باريس سان جيرمان22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1خليل البلوشي

كأس الكونفدرالية الإفريقية - إياب النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزمالك - نهضة بركان20:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 6علي محمد علي - جواد بدة

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