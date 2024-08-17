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Cole Palmer Erling Haaland Chelsea Man City 2024-25Getty/GOAL
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب برينتفورد مع كريستال بالاس، وقمة الجولة ستجمع تشيلسي مع مانشستر سيتي.

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، وفيها يظهر مبابي للمرة الأولى بقميص ريال مدريد في الليجا، في مباراة ريال مايوركا مع الميرينجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتستمر مباريات الدوري الإيطالي وسنشاهد هيلاس فيرونا أمام نابولي، وكالياري مع روما.

وعلى الصعيد العربي، تستمر مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024؟

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جدول مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 "18-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - برينتفورد16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
تشيلسي - مانشستر سيتي18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - رايو فاييكانو20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3مضر اليوسف
ريال مايوركا - ريال مدريد22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا - نابولي19:30 مصر والسعوديةAD SPORTS PREMIUM 1
كالياري - روما21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS PREMIUM 1

الدوري المصري- الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
المقاولون العرب - الجونة17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
الداخلية - البنك الأهلي17:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
الاتحاد السكندري - المصري21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
زد - سيراميكا كيلوباترا21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

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