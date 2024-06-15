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Dusan Vlahovic Harry Kane Serbia EnglandGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 "16-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بولندا - هولندا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي محمد علي
سلوفينيا - الدنمارك19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxأحمد البلوشي
صربيا - إنجلترا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
المقاولون العرب - طلائع الجيش19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس 1طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فيلاديلفيا أونيون - إنتر ميامي02:30 مصر والسعوديةAPPLE TV

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