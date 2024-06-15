جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 يونيو 2024 "16-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بولندا - هولندا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي محمد علي سلوفينيا - الدنمارك 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max أحمد البلوشي صربيا - إنجلترا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حسن العيدروس

الدوري المصري - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق المقاولون العرب - طلائع الجيش 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس 1 طارق الأدور

الدوري الأمريكي - الجولة 19