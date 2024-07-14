تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Lionel Messi James Rodriguez Argentina Colombia Copa America 2024Getty/GOAL
كوبا أميركا
team-logo
Hard Rock Stadium
team-logo
شاهد كوبا أمريكا من أي مكان في العالم عن طريق
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كوبا أميركاالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 حيث نتابع نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا.

كما نتابع لقاء الزمالك وبلدية المحلة ضمن الجولة 17 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، وفي كأس مصر سيلعب بيرامديز أمام النصر في دور الـ 32 من البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 "15-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأرجنتين - كولومبيا03:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الزمالك - بلدية المحلة21:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد عفيفي

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بيراميدز - النصر20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان