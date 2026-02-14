جدول مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 15 فبراير 2026 "15-02-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 15

الدوري الإيطالي - الجولة 25

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرمنجهام - ليدز يونايتد 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 1 نوفل باشي جريمسبي تاون - وولفرهامبتون 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات beIN SPORT 5 بكر علوان ستوك سيتي - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 9 حسن العيدروس أكسفورد يونايتد - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات Bein Sport 1 EN محمد نضال آرسنال - ويجان 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - أتلتيك بيلباو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 باسم الزير رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 3 علي محمد علي ليفانتي - فالنسيا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 عامر الخوذيري ريال مايوركا -ريال بيتيس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لوهافر - تولوز 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 4 عامر الخوذيري لوريان - أنجيه 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 8 مصطفى ناظم ميتز - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 محمد السعدي ليون - نيس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - هايدنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد لايبزيج - فولفسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيصلي - الأنوار 15:50 السعودية، 16:50 الإمارات ثمانية فهد العنزي أبها - الوحدة 16:05 السعودية، 17:05 الإمارات ثمانية هيثم طحطوح الدرعية - العلا 18:25 السعودية، 19:25 الإمارات ثمانية فهد العتيبي

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - الجيش الملكي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 2 خليل البلوشي يانج أفريكانز - شبيبة القبائل 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 7 محمد بركات

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 6