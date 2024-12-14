تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتستمر جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وجولة جديدة في الدوري الإنجليزي وتستمر جولة جديدة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 "15-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برايتون - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 محمد فوزي مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي تشيلسي - برينتفورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 محمد بركات ساوثامبتون - توتنهام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports XTRA 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيكو مدريد - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي فياريال - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 سمير اليعقوبي ريال سوسييداد - لاس بالماس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 9 باسم زير برشلونة - ليجانيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هايدنهايم - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD مصطفى العلوان بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4 أحمد عبده لايبزيج - أينتراخت فرانكفورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5 منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليتشي - مونزا 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 ميشيل سعد بولونيا - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام بارما - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 2 محمد أبو كبدة كومو - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد ميلان - جنوة 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مونبلييه - نيس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 باسم الزير رين. -أنجيه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عبد الله الغامدي لوهافر - ستراسبورج 18:00 مصر، 19:00 السعودية TOD محمد المبروكي بريست - نانت 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 مصطفى العلوان باريس سان جيرمان - ليون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أورابا - جراف دي داكار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 9 محمد المبروكي بلاك بولز - إنييمبا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 8 أحمد عبده سيمبا - الصفاقسي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 7 نوفل باشي لواندا - ستيلينبوش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد بركات الزمالك - المصري 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 6 علي محمد علي برافوش. -القسنطيني 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 8 محمد المبروكي اتحاد الجزائر - أسيك ميموزا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 6 نوفل باشي نهضة بركان - الملعب المالي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 7 جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثالثة