جدول مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يواجه مانشستر سيتي في أبرز المباريات..

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، إلى جانب مباريات أخرى هامة في الدوريات الكبرى، وتقام ودية بين مصر ونيجيريا وتستمر مباريات دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة الدوري الإيطالي عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 "14-12-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - مانشستر سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD عامر الخوذيري نوتنجهام فورست - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 HD حفيظ دراجي سندرلاند - نيوكاسل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD حسن العيدروس وست هام - أستون فيلا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 HD محمد المبروكي برينتفورد - ليدز يونايتد 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 HD علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 5 HD أحمد فؤاد سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 5 HD نوفل باشي ليفانتي - فياريال 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD محمد بركات ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - بوروسيا دورتموند 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد محمد الخامسي بايرن ميونخ - ماينز 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد محمد حسين MBC أكشن فيردر بريمن - شتوتجارت 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد -

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - لوهافر 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 6 HD أحمد عبده أوكسير - ليل 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD باسم الزير لانس - نيس 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 6 HD محمد نضال ستراسبورج - لوريان 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORTS 4 HD عبدالله الغامدي مارسيليا - موناكو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 HD جواد بدة

مباريات ودية - منتخبات

المباراة الموعد القنوات الناقلة مصر - نيجيريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية أون تايم سبورتس 1

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 11