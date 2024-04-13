جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.. إضافة إلى مباريات عربية مثيرة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الألماني ،الفرنسي والإنجليزي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 "14-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاس بالماس - إشبيلية 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN SPORTS HD 3 عامر الخوذيري غرناطة - ديبورتيفو ألافيس 17:15 السعودية، 16:15 مصر beIN SPORTS HD 3 محمد فوزي أتلتيك بيلباو - فياريال 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN SPORTS HD 3 عادل خلو ريال سوسييداد - ألميريا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 3 محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوهافر - نانت 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN SPORTS HD 4 نوفل باشي كليرمون فوت - مونبلييه 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports Xtra 1 أحمد البلوشي ليون - بريست 21:45 السعودية، 20:45 مصر beIN SPORTS HD 4 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق دارمشتات - فرايبورج 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN SPORTS HD 6 مضر اليوسف باير ليفركوزن - فيردر بريمن 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN SPORTS HD 5 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - فروزينوني 13:30 السعودية، 12:30 مصر STARZPLAY ساسوولو - ميلان 16:00 السعودية، 15:00 مصر STARZPLAY أودينيزي - روما 19:00 السعودية، 18:00 مصر STARZPLAY إنتر ميلان - كالياري 21:45 السعودية، 20:45 مصر STARZPLAY

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - كريستال بالاس 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس وست هام - فولهام 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS HD 2 محمد بركات آرسنال - أستون فيلا 18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN SPORTS HD 1 عصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة 10