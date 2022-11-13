جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟.

يودع عالم كرة القدم الدوريات الكبرى بشكل عام في ظل الاستعدادات الوشيكة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق بعد أيام معدودة في العاصمة القطرية الدوحة.

تقام الجولات الأخيرة من الدوريات الأوروبية وتبرز مواجهات مثيرة، فمانشستر يونايتد سيحاول تدارك هزيمته من أستون فيلا في الجولة الماضية حين يواجه فولهام.

كذلك تبرز مواجهات بالغة القوة في الدوري الإيطالي بدءًا من مباراة أتالانتا وإنتر ميلانو ومرورًا بمباراة روما وتورينو التي تجري في أجواء مشحونة داخل قلعة الجيالوروسي، ثم مباراة ميلان وفيورنتينا على ملعب سان سيرو، انتهاء بقمة يوفنتوس ولاتسيو على أرض البيانكونيري.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - إنتر ميلانو 13:00 مصر، 14:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 هيلاس فيرونا - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 روما - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينز 05 - أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 3 فرايبورح - أونيون برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - أوكسير 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium موناكو - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات ودية – منتخبات