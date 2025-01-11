تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد، كما نشاهد مباريات قوية على مستوى بطولتي دوري أبطال أوروبا والكونفدرالية الإفريقية، لكن الأهم بكل تأكيد ستكون ملحمة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 "12-01-2025"

كأس السوبر الإسباني - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مدريد - برشلونة 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC News HD فهد العتيبي SSC 1 HD مشاري القرني SSC 1 SD فارس عوض MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC العراق عبد الله الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاس بالماس - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي أتلتيكو مدريد - أوساسونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 1 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لوهافر - لانس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 4 سمير اليعقوبي تولوز - ستراسبورج 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة مونبلييه - أنجيه 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports 9 مصطفى العلوان باريس سان جيرمان - سانت إتيان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لايبزيج - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية Bein Sport 2 EN أحمد البلوشي أوجسبورج - شتوتجارت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Xtra 3 عبدالله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جنوة - بارما 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 أحمد الخير فينيسا - إنتر 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام بولونيا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي نابولي - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام

الدوري المصري - الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سموحة - مودرن فيوتشر 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد رمضان

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أورلاندو بايرتس - شباب بلوزداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي دجوليبا - الترجي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 عصام الشوالي الهلال - يانج أفريكانز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 6 منتصر الأزهري

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أورابا - اتحاد الجزائر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 5 محمد المبروكي لواندا - نهضة بركان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 6 جواد بدة ستيلينبوش - الملعب المالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 أحمد عبده إنييمبا - المصري 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده بلاك بولز - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 6 علي محمد علي جراف دي داكار - أسيك ميموزا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 8 محمد المبروكي برافوش - سيمبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد فوزي النادي القسنطيني - الصفاقسي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة تاموورث - توتنهام 14:30 مصر، 15:30 السعودية غير منقولة عربيًا آرسنال - مانشستر يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية Sport TV2 نيوكاسل - بروملي 17:00 مصر، 18:00 السعودية غير منقولة عربيًا

دوري يلو السعودي - الجولة 16