جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 حيث نتابع عدة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي وعلى رأسها مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.

كما سنكون على موعد مع قمة عربية في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 5 مايو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 "12-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - آرسنال 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق قادش - خيتافي 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سمير اليعقوبي أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 خالد الحدي فالنسيا - رايو فاييكانو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري ريال بيتيس - ألميريا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - إمبولي 13:30 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية جنوى - ساسوولو 16:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية هيلاس فيرونا - تورينو 16:00 مصر والسعودية أبوظبي الرياضية يوفنتوس - ساليرنيتانا 19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية أتالانتا - روما 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - تولوز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الكونفدرالية - النهائي