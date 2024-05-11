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Antony Man United Takehiro Tomiyasu Arsenal(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 حيث نتابع عدة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي وعلى رأسها مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.

كما سنكون على موعد مع قمة عربية في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو 2024 "12-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
مانشستر يونايتد - آرسنال18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
قادش - خيتافي15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3سمير اليعقوبي
أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3خالد الحدي
فالنسيا - رايو فاييكانو19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
ريال بيتيس - ألميريا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - إمبولي13:30 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
جنوى - ساسوولو16:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
هيلاس فيرونا - تورينو16:00 مصر والسعوديةأبوظبي الرياضية
يوفنتوس - ساليرنيتانا19:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية
أتالانتا - روما21:45 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان - تولوز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

الكونفدرالية - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نهضة بركان - الزمالك22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6جواد بدة
محمد فوزي

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