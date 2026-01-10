تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
barcelona real madrid Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الدور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، والجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة هامة للغاية في مسار موسم برشلونة وريال مدريد حين يتلاقين على ملعب الإنماء لحساب نهائي السوبر الإسباني.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 "11-01-2026"

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 64

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ديربي كاونتي - ليدز يونايتد15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORTS 2جواد بدة
بورتسموث - آرسنال17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي
وست هام - كوينز بارك رينجرز17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN SPORTS 2باسم الزير
مانشستر يونايتد - برايتون19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORTS 1علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
ليتشي - بارما14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv-
فيورنتينا - ميلان17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvمحمد الشامسي
هيلاس فيرونا - لاتسيو20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
إنتر - نابولي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvعامر عبدالله

السوبر الإسباني - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
برشلونة - ريال مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوروسيا مونشنجلادباخ - أوجسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
بايرن ميونخ - فولفسبورج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدعصام عبده
MBC ACTION

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نانت - نيس20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات
لومان - نانسي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتTOD-
ميتز - مونبلييه20:00 السعودية، 21:00 الإماراتTOD-
شانتيي - رين20:00 السعودية، 21:00 الإماراتTOD-
ليل - ليون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - ريال مايوركا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي
ليفانتي - إسبانيول18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3عبدالله الغامدي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 16

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الفيصلي - البكيرية15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية 
الدرعية - الأنوار15:25 السعودية، 16:25 الإماراتثمانية 
العدالة - أبها17:45 السعودية، 18:45 الإماراتثمانية 

كأس الرابطة المصرية - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزمالك - زد17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
بتروجيت - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport -
سموحة - حرس الحدود20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1طارق الأدور

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة الأولى 

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
الصين - أستراليا14:30 السعودية، 15:30 السعوديةbeIN SPORTS 6أحمد عبده
تايلاند - العراق17:00 السعودية، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 6حسن العيدروس

طالع الجدول بالكامل من هنا

