جدول مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الدور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، والجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة هامة للغاية في مسار موسم برشلونة وريال مدريد حين يتلاقين على ملعب الإنماء لحساب نهائي السوبر الإسباني.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا والدوري الإسباني عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأحد 11 يناير 2026 "11-01-2026"

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 64

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديربي كاونتي - ليدز يونايتد 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 2 جواد بدة بورتسموث - آرسنال 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي وست هام - كوينز بارك رينجرز 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS 2 باسم الزير مانشستر يونايتد - برايتون 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليتشي - بارما 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv - فيورنتينا - ميلان 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv محمد الشامسي هيلاس فيرونا - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv عبدالله السعدي إنتر - نابولي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عامر عبدالله

السوبر الإسباني - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - ريال مدريد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بوروسيا مونشنجلادباخ - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - بايرن ميونخ - فولفسبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد عصام عبده MBC ACTION

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نانت - نيس 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات لومان - نانسي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات TOD - ميتز - مونبلييه 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات TOD - شانتيي - رين 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات TOD - ليل - ليون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي ليفانتي - إسبانيول 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيصلي - البكيرية 15:25 السعودية، 16:25 الإمارات ثمانية الدرعية - الأنوار 15:25 السعودية، 16:25 الإمارات ثمانية العدالة - أبها 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الزمالك - زد 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 أيمن الكاشف بتروجيت - مودرن سبورت 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport - سموحة - حرس الحدود 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1 طارق الأدور

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة الأولى