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Alexis Mac Allister Bernardo Silva Liverpool Man City 2023-24Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري المصري الممتازتونس 1قطر 1الدوري الإسباني – الليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالولايات المتحدة 1المغرب 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

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جدول مباريات اليوم الأحد 10 مارس "10-03-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - البكيرية16:00 السعودية، 15:00 مصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - الباطن16:00 السعودية، 15:00 مصرالسعودية الرياضية
العروبة - الصفا16:15 السعودية، 15:15 مصرالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أستون فيلا - توتنهام16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports HD 1علي محمد علي
برايتون - نوتنجهام فورست17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports XTRA 1أحمد فؤاد
وست هام - بيرنلي17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 2محمد المبروكي
ليفربول - مانشستر سيتي18:45 السعودية، 17:45 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس -رايو فاييكانو16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي
لاس بالماس - أتلتيك بيلباو18:!5 السعودية، 17:15 مصرbeIN Sports HD 6محمد السعدي
ريال مدريد - سيلتا فيجو20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 1أحمد عبده
ريال بيتيس - فياريال23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بوخوم - فرايبورج17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS 5أحمد عبده
أينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم19:30 السعودية، 18:30 مصرbeIN SPORTS 2أحمد المعمري
باير ليفركوزن - فولفسبورج21:30 السعودية، 20:30 مصرbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليتشي - هيلاس فيرونا14:30 السعودية، 13:30 مصرأبو ظبي الرياضية 1ميشيل سعد
ميلان - إمبولي17:00 السعودية، 16:00 مصرأبو ظبي الرياضية 1خالد الغول
يوفنتوس - أتالانتا20:00 السعودية، 19:00 مصرأبو ظبي الرياضية 1ميشيل سعد
فيورنتينا - روما22:45 السعودية، 21:45 مصرأبو ظبي الرياضية 1خالد الغول

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
باريس سان جيرمان. -ريمس15:00 السعودية، 14:00 مصرbeIN SPORTS 4عامر الخوذيري
ستراسبورج - موناكو17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN SPORTS 9جواد بدة
لوهافر - تولوز17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports Xtra 3مضر اليوسف
ميتز - كليرمون فوت17:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports Xtra 2عادل خلو
ليل - رين19:05 السعودية، 18:05 مصرbeIN SPORTS 4محمد بركات
مارسيليا - نانت22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN SPORTS 4نوفل باشي

الدوري الأمريكي MLS - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر ميامي. -مونتريال23:00 مصر، 00:00 السعوديةApple TV+

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
حسنية أغادير - نهضة بركان17:00 السعودية، 15:00 المغربالمغربية الرياضيةخليل فايد
المغرب التطواني - نهضة الزمامرة17:00 السعودية، 15:00 المغربbeIN SPORTS 9سفيان الرشيدي
الفتح - الرجاء19:00 السعودية، 17:00 المغربTODهشام فرج
يوسفية برشيد - الجيش الملكي21:00 السعودية، 19:00 المغرب

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الداخلية - بيراميدز16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس 1أمير محروس
سموحة - سيراميكا16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس 2محمد الغياتي

الدوري التونسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الملعب - الصفاقسي16:30 السعودية، 14:30 تونسالوطنية 2
النجم - الترجي16:30 السعودية، 14:30 تونسالوطنية 1
مستقبل سليمان - اتحاد تطاوين16:30 السعودية، 14:30 تونس-
اتحاد بن قردان.- الأولمبي الباجي16:30 السعودية، 14:30 تونس-

دوري نجوم قطر - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - السد18:00 السعودية وقطرBEIN SPORTS HD
الوكرة - الدحيل20:00 السعودية وقطرBEIN SPORTS HD 5

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