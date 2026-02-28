جدول مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كذلك يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 1 مارس 2026 "01-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - العدالة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 عبدالله المحيسن الوحدة - الأهلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 عبد العزيز الزيد

الدوري الإيطالي - الجولة 27 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة كريمونيزي - ميلان 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv ساسووولو - أتلانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv تورينو - لاتسيو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv روما - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - نوتنجهام فورست 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 5 عبدالله الغامدي فولهام - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 2 خليل البلوشي مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي آرسنال - تشيلسي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - إسبانيول 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد فؤاد فالنسيا - أوساسونا 18:15 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 6 عامر الخوذيري ريال بيتيس - إشبيلية 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 5 جواد بدة جيرونا - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس إف سي - نيس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات ليل - نانت 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 2 محمد المبروكي لوريان - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 نوفل باشي ميتز - بريست 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 3 محمد نضال مارسيليا - ليون 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 2 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة شتوتجارت - فولفسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد أينتراخت فرانكفورت - فرايبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد هامبورج - لايبزيج 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات شاهد

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مودرن سبورت - بتروجيت 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport Plus مؤمن حسن بيراميدز - الزمالك 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport 1 بلال علام إنبي - المصري 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport 2 محمود أبو الركب البنك الأهلي - سموحة 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport Max هشام معمر

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25