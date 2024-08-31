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Alejandro Garnacho Man Utd Mohamed Salah Liverpool(C)Getty Images
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مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – لا ليجانيوكاسل يونايتد v توتنهام هوتسبيرنيوكاسل يونايتدتوتنهام هوتسبيرتشلسي v كريستال بالاستشلسيكريستال بالاسمانشستر يونايتد v ليفربولمانشستر يونايتدليفربولأوساسونا v سيلتا فيجوأوساسوناسيلتا فيجوديبورتيفو ألافيس v لاس بالماسديبورتيفو ألافيسلاس بالماسإشبيلية v جيروناإشبيليةجيروناخيتافي v ريال سوسييدادخيتافيريال سوسييدادريال مدريد v ريال بيتيسريال مدريدريال بيتيسموناكو v لانسموناكولانسالدوري الفرنسيأنجييه v نيسأنجييهنيسلو هافر v أوكسيرلو هافرأوكسيرليل v باريس سان جيرمانليلباريس سان جيرمانرايمس v رينرايمسرينهايدينهايم v أوجسبورجهايدينهايمأوجسبورجالدوري الألمانيبايرن ميونخ v فرايبورجبايرن ميونخفرايبورجفيورنتينا v مونزافيورنتينامونزاالدوري الإيطاليجنوى v فيروناجنوىفيروناأودينيزي v كوموأودينيزيكومويوفنتوس v رومايوفنتوسروماشيكاغو فاير v إنتر مياميشيكاغو فايرإنتر مياميالدوري الأمريكيالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 حيث نتابع تتمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول

كما نتابع مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس، وقمة الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس، بجانب مواجهة ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات beIN Sports أو عبر الإنترنت من خلال TOD TV أو beIN Connect.

يستثنى من ذلك مباريات الدروي الإيطالي التي تُذاع حصريًا عبر أبو ظبي الرياضية أو من خلال STARZ PLAY عبر الإنترنت.

وتنقل قنوات السعودية الرياضية مباريات دوري يلو.

أما بالنسبة للدوري الأمريكي فيمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple+.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 "01-09-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - كريستال بالاس15:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي
نيوكاسل - توتنهام15:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي
مانشستر يونايتد - ليفربول18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - لاس بالماس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3مصطفى العلوان
أوساسونا - سيلتا فيجو18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2سمير اليعقوبي
إشبيلية - جيرونا20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4محمد بركات
خيتافي - ريال سوسييداد20:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2نوفل باشي
ريال مدريد - ريال بيتيس22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - لانس16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4عادل خلو
أنجييه - نيس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1مضر اليوسف
لوهافر - أوكسير18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2عامر الخوذيري
ريمس - رين18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد المبروكي
ليل - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فيورنتينا - مونزا19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي
جنوى - هيلاس فيرونا19:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2محمد الحامد
أودينيزي - كومو21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2حازم عبدالسلام
يوفنتوس - روما21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

الدوري الألماني - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هايدنهايم - أوجسبورج16:30 مصر والسعوديةTOD TVمحمد السعدي
بايرن ميونخ - فرايبورج18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبيل - نيوم18:40 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1عبد الإله العمري
أبها - أحد19:05 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 2فهد العنزي
الجندل - العربي19:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 3علي الربيع
الجبلين - البكرية20:45 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية 1مشعل الشمري

الدوري الأمريكي - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شيكاغو فاير - إنتر ميامي03:30 مصر والسعوديةApple TV

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