تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 حيث نتابع تتمة لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والتي أهمها القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول

كما نتابع مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس، وقمة الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس، بجانب مواجهة ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوريات الأوروبية عبر قنوات beIN Sports أو عبر الإنترنت من خلال TOD TV أو beIN Connect.

يستثنى من ذلك مباريات الدروي الإيطالي التي تُذاع حصريًا عبر أبو ظبي الرياضية أو من خلال STARZ PLAY عبر الإنترنت.

وتنقل قنوات السعودية الرياضية مباريات دوري يلو.

أما بالنسبة للدوري الأمريكي فيمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple+.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 "01-09-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - كريستال بالاس 15:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي نيوكاسل - توتنهام 15:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي مانشستر يونايتد - ليفربول 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - لاس بالماس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان أوساسونا - سيلتا فيجو 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 سمير اليعقوبي إشبيلية - جيرونا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 محمد بركات خيتافي - ريال سوسييداد 20:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 نوفل باشي ريال مدريد - ريال بيتيس 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - لانس 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 عادل خلو أنجييه - نيس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 مضر اليوسف لوهافر - أوكسير 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 عامر الخوذيري ريمس - رين 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 محمد المبروكي ليل - باريس سان جيرمان 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيورنتينا - مونزا 19:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي جنوى - هيلاس فيرونا 19:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 محمد الحامد أودينيزي - كومو 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 حازم عبدالسلام يوفنتوس - روما 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

الدوري الألماني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق هايدنهايم - أوجسبورج 16:30 مصر والسعودية TOD TV محمد السعدي بايرن ميونخ - فرايبورج 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الجبيل - نيوم 18:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 عبد الإله العمري أبها - أحد 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية 2 فهد العنزي الجندل - العربي 19:20 مصر والسعودية السعودية الرياضية 3 علي الربيع الجبلين - البكرية 20:45 مصر والسعودية السعودية الرياضية 1 مشعل الشمري

الدوري الأمريكي - الجولة 27