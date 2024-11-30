تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من الدوريات الكبرى في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 "01-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - أستون فيلا 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي مانشستر يونايتد - إيفرتون 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري توتنهام - فولهام 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 جواد بدة ليفربول - مانشستر سيتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فياريال - جيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 سمير اليعقوبي ريال مدريد - خيتافي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي ريال سوسييداد - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أودينيزي - جنوة 13:30 مصر، 14:30 السعودية STC - بارما - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - تورينو - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC - فيورنتينا - إنتر ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 عامر عبدالله ليتشي - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ماينز - هوفنهايم 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 5 عبدالله الغامدي هايدنهايم - أينتراخت فرانكفورت 18:30 مصر ، 19:30 السعودية beIN Sports 4 منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مونبلييه - ليل 16:00 مصر ، 17:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد فؤاد لوهافر - أنجيه 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 باسم الزير ليون - نيس 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد عبده تولوز - أوكسير 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 مصطفى العلوان مارسيليا - موناكو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة الرابعة