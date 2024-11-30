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liverpool manchester cityGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من الدوريات الكبرى في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 "01-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
تشيلسي - أستون فيلا15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports 2علي سعيد الكعبي
مانشستر يونايتد - إيفرتون15:30 مصر، 16:30 السعودية

beIN Sports 1

عامر الخوذيري
توتنهام - فولهام15:30 مصر، 16:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 1جواد بدة
ليفربول - مانشستر سيتي18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 1

حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فياريال - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3سمير اليعقوبي
ريال مدريد - خيتافي17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي
رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
ريال سوسييداد - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أودينيزي - جنوة13:30 مصر، 14:30 السعوديةSTC-
بارما - لاتسيو

16:00 مصر، 17:00 السعودية

STC-
تورينو - نابولي

16:00 مصر، 17:00 السعودية

STC-
فيورنتينا - إنتر ميلان

19:00 مصر، 20:00 السعودية

AD Sports Premium 1عامر عبدالله
ليتشي - يوفنتوس

21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ماينز - هوفنهايم16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5عبدالله الغامدي
هايدنهايم - أينتراخت فرانكفورت18:30 مصر ، 19:30 السعوديةbeIN Sports 4منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مونبلييه - ليل16:00 مصر ، 17:00 السعوديةbeIN Sports 4أحمد فؤاد
لوهافر - أنجيه

18:00 مصر ، 19:00 السعودية

beIN Sports Xtra 2

باسم الزير
ليون - نيس

18:00 مصر ، 19:00 السعودية

beIN Sports 2أحمد عبده
تولوز - أوكسير

18:00 مصر ، 19:00 السعودية

beIN Sports Xtra 1

مصطفى العلوان
مارسيليا - موناكو21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 2نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
البنك الأهلي - الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الكواليني
إنبي - الإسماعيلي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 2

محمد عفيفي
سموحة - الجونة20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

زياد الدكروري

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