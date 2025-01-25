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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025، حيث تنطلق مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وفيها يلعب الأهلي مع الرياض، والنصر أمام الفتح.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب توتنهام مع ليستر سيتي، وفولهام مع مانشستر يونايتد، وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، ويلعب ميلان مع بارما في الدوري الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 26 يناير 2025 "26-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
التعاون - العروبة18:20 السعودية، 17:20 مصرSSC Extra 2 HDعيسى الحربين
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي
الأهلي - الرياض18:45 السعودية، 17:45 مصرSSC Extra 1 HDحمادة العنزي
SSC Extra 1 SDعائد العصيمي
النصر - الفتح20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC 1 HDرائد الدوسري
SSC 5 HDحاتم بطيشة
SSC 1 SDعبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
توتنهام - ليستر سيتي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
كريستال بالاس - برينتفورد16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي
أستون فيلا - وست هام18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
فولهام - مانشستر يونايتد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
رايو فاييكانو - جيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
ريال سوسييداد - خيتافي17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3عبد الله الغامدي
أتلتيك بيلباو - ليجانيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
برشلونة - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هوفنهايم - فرانكفورت16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5باسم الزير
سانت باولي - أونيون برلين18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 6محمد فوزي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ميلان - بارما13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1فيصل الهندي
أودينيزي - روما16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الخير
ليتشي - إنتر19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1-
لاتسيو - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - فاركو15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1
الأهلي - بيراميدز19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1
الاتحاد - الإسماعيلي19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 2

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