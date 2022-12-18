جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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الوصل شباب أهلي دبي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 بعد أن شهد العالم نهاية قصة كأس العالم الرائعة والتي أختارت فيها الكأس الأغلى في تاريخ كرة القدم أنامل الأسطورة ليونيل ميسي ليرفعها كقائداً لمنتخب الأرجنتين.

ولكن رغم أنتهاء البطولة إلا أن متعة كرة القدم لن تنتهي، حيث سنستمتع بالكثير من المباريات القوية من دوري يلو السعودي إلى الدوري المصري الممتاز وصولاً إلى ديربي دبي الذي تنتظره الجماهير الإماراتية على أحر من الجمر اليوم الإثنين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 "19-12-2022"

دوري يلو السعودي - الجولة الثالثة عشر

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - نجران14:05 مصر، 15:05 السعوديةSSC sport
العروبة - جدة14:25 مصر، 15:25 السعوديةSSC sport
الفيصلي - الحزم16:50 مصر، 17:50 السعوديةSSC sport

الدوري المصري - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كليوباترا - الداخلية14:45 مصر، 15:45 السعوديةOnTime Sport HD
سموحة - الاتحاد السكندري17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 2
فيوتشر - غزل المحلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sport HD 3
بيراميدز - أسوان19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sport HD

الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) - الجولة الحادية عشر

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوصل - شباب الأهلي دبي17:30 مصر، 19:30 الإماراتAD Sports
البطائح - الجزيرة17:30 مصر، 19:30 الإماراتAD Sports