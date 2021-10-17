جدول مباريات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 في الدوري االإنجليزي والإسباني والإيطالي، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 العديد من المباريات المثيرة في عدد من الدوريات الأوروبية، والمتعة مضمونة بكل تأكيد لكل عشاق كرة القدم فيه.

في الدوري الإنجليزي، يلعب آرسنال ضد كريستال بالاس في ديربي لندني، في مباراة يخطط فيها "الجانرز" لاستمرار المسيرة المميزة للفريق بعد فترة التعثر في بداية الموسم.

أما في الدوري الإسباني، يوجد مباراتان يمكن أن يضمنا بعض الإثارة، الأولى تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس، والثانية بين إسبانيول وقادش.

وفي الدوري الإيطالي توجد مباراة غير متكافئة حين يحل فيورنتينا ضيفًا على فينيزيا.

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وإذا كنت من عشاق الدوري التركي، فيمكن أن تتابع مباراة ألانياسبور ضد قيصري سبور، أو مباراة هاتاي سبور ضد غازي عنتاب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 أكتوبر "18-10-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - فادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة فينيزيا - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري التركي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة ألانياسبور - قيصري سبور 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports TR هاتاي سبور - جازي عنتاب 19:00 مصر، 20:00 السعودية لا يوجد

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