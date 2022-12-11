جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

نستعرض معكم اليوم مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، والتي يسُتكمل فيها مباريات من جولات مؤجلة ضمن الجولة الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي سيكون أبرزها مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساءً بتوقيت مصر.
كما سيلتقي حرس الحدود بسيراميكا كليوباترا قبل ان يحل فيوتشر ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي في الإسماعيلية في الخامسة بتوقيت القاهرة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 "12-12-2022"
الدوري المصري
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|OnTime Sport 3
|الإسماعيلي - فيوتشر
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 2
|الأهلي - الاتحاد السكندري
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|OnTime Sport 1