جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في الدوري المصري والجزائري والمباريات الودية ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع اقترابنا من انطلاق المواسم الجديدة في الدوريات الأوروبية، تخوض الأندية مبارياتٍ ودية استعدادًا لانطلاق.

سيواجه اليوم نادي ليفربول نادي أوساسونا الإسباني في مباراة ودية، موعدها هو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تستمر اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، وسيواجه نادي إنبي نادي سموحة الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 أغسطس "9-8-2021":

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 3 HD

الدوري المصري الممتاز - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - سموحة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1

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