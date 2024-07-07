تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يخوض فيها الأهلي الذي يُصارع للوصول للصدارة لقاء هام أمام طلائع الجيش، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق بيراميدز، كما يلتقي الداخلية وفاركو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 "08-07-2024"

الدوري المصري - الجولة 30