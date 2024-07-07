جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.
ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 حيث نتابع الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والتي يخوض فيها الأهلي الذي يُصارع للوصول للصدارة لقاء هام أمام طلائع الجيش، بينما يواجه الاتحاد السكندري فريق بيراميدز، كما يلتقي الداخلية وفاركو.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.
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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؟
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المباريات التالية
جدول مباريات اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 "08-07-2024"
الدوري المصري - الجولة 30
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|فاركو - الداخلية
|16:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|أمير محروس
|الاتحاد - بيراميدز
|17:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 2
|محمد مصطفى عفيفي
|الأهلي - طلائع الجيش
|19:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1
|محمد الكواليني