جدول مباريات اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

مع انتهاء مباريات الدوريات في البطولات العربية والأوروبية يوم الأحد 7 نوفمبر 2021، ندخل فترة التوقف الدولي، والتي تشهد استكمال منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، والمباريات الودية للمنتخبات.

يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، لن يشهد أي مباريات في الدوريات الأوروبية أو العربية.

ورغم ذلك فإن إثارة كرة القدم لن تتوقف بأي حال، حيث يمكن لمحبي الرياضة الشعبية الأولى في العالم متابعة عدد من المباريات القوية، سواء في الدوري الأرجنتيني أو الدوري الأمريكي.

وفي الأرجنتين، وضمن الجولة 20 من الدوري الأرجنتيني يحل باتروناتو ضيفًا على ريفر بليت، فيما يستضيف فريق نيولز أولد بويز فريق يونيون سانتا في.

أما في الدوري الأمريكي، تقام ست مباريات في توقيت واحد لحساب الجولة 34 والأخيرة من المجموعة الغربية، لتحديد المتأهلين إلى تصفيات الدور الأول وكأس المنطقتين الشرقية والغربية، وكأس الدوري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 "8-11-2021"

الدوري الأرجنتيني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ريفر بليت - باتروناتو 01:15 مصر، 02:15 السعودية -- نيولز أولد بويز - يونيون سانتا في 21:45 مصر، 22:45 السعودية --

الدوري الأمريكي - الجولة 34 المجموعة الغربية المباراة الموعد القناة الناقلة لوس أنجلوس جالاكسي - مينيسوتا يونايتد 01:00 مصر، 02:00 السعودية -- سبورتنج كانساس سيتي - ريال سالت ليك 01:00 مصر، 02:00 السعودية -- كولورادو رابيدز - لوس أنجلوس إف سي 01:00 مصر، 02:00 السعودية -- سان خوسيه إيرثكويكس - دالاس 01:00 مصر، 02:00 السعودية -- فانكوفر وايتكابس - سياتل ساوندرز 01:00 مصر، 02:00 السعودية -- بورتلاند تمبرز- أوستن إف سي 01:00 مصر، 02:00 السعودية --

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