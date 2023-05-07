جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات الأوروبية الكبرى كالبطولات الإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى البطولات السعودية والمصرية.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع فيها مباريات الجولة 26، والتي سنتابع فيها النصر في مباراته ضد الخليج، بالإضافة إلى مباراة العدالة والوحدة، ومباراة الاتحاد ضد أبها.

كما سنتابع أيضاً مباريات دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مباراة أحد ضد الرياض ضمن الجولة 31، وفي الدوري الإنجليزي سنستكمل الجولة 35، والتي يحل فيها ليستر سيتي ضيفاً على فولهام، بينما يستضيف برايتون فريق إيفرتون، في حين يخوض نوتنجهام فورست مباراته ضد ساوثامبتون، في صراعهم للهروب من مراكز الهبوط.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 مايو 2023 "8-5-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ26

المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الخليج 19:00 مصر والسعودية شاهد VIP العدالة - الوحدة 19:00 مصر والسعودية شاهد VIP الاتحاد - أبها 21:30 مصر والسعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة أحد - الرياض 18:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية الجبلين - الشعلة 19:30 مصر والسعودية السعودية الرياضية العروبة - هجر 19:40 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة فولهام - ليستر سيتي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium برايتون - إيفرتون 19:30 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نوتنجهام فورست - ساوثامبتون 22:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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