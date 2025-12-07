جدول مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس العرب 2025، البطولة التي يتابعها الكثير من عُشاق كرة القدم في الوطن العربي، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي بمنتخب المغرب في قمة المجموعة الثانية، بينما يلتقي عمان بمنتخب جزر القمر.

وتستمر لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي نتابع فيها مباراة وحيدة تجمع مانشستر يونايتد في مواجهة وولفرهامبتون، وفي الدوري الإسباني يلتقي أوساسونا وليفانتي، بينما يواجه ميلان فريق تورينو في الجولة 4 من الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".. وكذلك الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 "08-12-2025"

كأس العرب 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق المغرب - السعودية 20:00 السعودية، 18:00 المغرب beIN SPORTS HD علي سعيد الكعبي الكأس 1 خليل البلوشي يزن اللبابنة MBC 1 أحمد النفيسة الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 حماد العنزي stc tv أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض الكويت الرياضية محمد النحوي شاشا فهد العتيبي عمان - جزر القمر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد بركات الكأس 2 سمير المعيرفي جابر المري الشارقة الرياضية 2 محمد الهنائي دبي الرياضية 2 عمر الطنيجي stc tv أبو ظبي الرياضية 2 محمد الشامسي الكويت الرياضية 2 راشد الدوسري عمان الرياضية أحمد العجمي شاشا علي دراج

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوساسونا - ليفانتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيزا - بارما 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv غازي العمري STARZPLAY أودينيزي - جنوى 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv غازي العمري STARZPLAY تورينو - ميلان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv بلال علام STARZPLAY شاشا رؤوف خليف

كأس الخليج تحت 23 سنة - الجولة 2