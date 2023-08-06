جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات الودية بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات الذي حظي بالكثير من المتابعة، خاصة هذا العام.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 حيث نتابع مباراتين وديتين ضمن استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقي بايرن ميونخ بفريق موناكو، بينما يختبر ليفربول لاعبيه بمواجهة فريق دارمشتات الصاعد حديثاً للبوندسليجا.

كما سنتابع مباريات كأس العالم للسيدات 2023، حيث يلتقي منتخب نيجيريا بمنتخب إنجلترا، بينما يتواجه كل من أستراليا والدانمارك في إطار دور الـ16 من البطولة التي لاقت نجاحاً كبيراً في نسختها الحالية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 "07-08-2023"

كأس العالم للسيدات - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنجلترا - نيجيريا 10:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium أستراليا - الدانمارك 13:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

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