جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي يستضيف فيها القوة الجوية فريق الاتحاد السعودي، بينما يواجه الهلال فريق مومباي سيتي، بالإضافة لمباراة الفيصلي والسد.

كما سنتابع أيضاً مباراة واحدة في يكلً من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، حيث تُعد مواجهة توتنهام وتشيلسي هي قمة الجولة الحادية عشر في البطولة الإنجليزية، بينما يتواجه قادش وخيتافي ضمن الجولة الثانية عشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات الأسبوع العاشر من دوري يلو السعودي، حيث يلتقي الصفا بالقيصومة، هجر والباطن، والبكيرية في مواجهة النجمة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 "06-11-2023"

دوري أبطال آسيا - الجولة 4

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة القوة الجوية - الاتحاد 15:00 السعودية والعراق، 14:00 مصر عصام الشوالي

فارس عوض

خالد الحدي beIN Sports AFC 1

SSC Sport 1 HD

قنوات الكأس 10 ناساف كارشي - الشارقة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات باسم الزير

فهد عريشي

سمير اليعقوبي beIN Sports AFC 2

SSC Extra 2 HD

قنوات الكأس 10 نساجي مازاندران - نافباخور نامانجان 17:00 السعودية، 16:00 مصر محمد المبروكي

فهد الدريبي

أحمد المعمري beIN Sports AFC 3

SSC Extra 3 HD

قنوات الكأس 11 مومباي سيتي - الهلال 17:00 السعودية، 16:00 مصر حسن العيدروس

عيسى الحربين

سمير المعيرفي beIN Sports AFC

SSC Sport 1 HD

قنوات الكأس 9 الفيصلي - السد 21:00 السعودية، قطر والأردن أحمد البلوشي

محمد الخامسي

أحمد الطيب beIN Sports AFC

SSC Extra 2 HD

قنوات الكأس 9 سباهان آصفهان - أجمك 21:00 السعودية، 20:00 مصر جواد بدة

خليل البلوشي

فهد العنزي

عبد الرحمن عبد الله beIN Sports AFC 4

SSC Extra 1 HD

قنوات الكأس 11

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 11

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة توتنهام - تشيلسي 23:00 السعودية، 22:00 مصر حفيظ دراجي beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الأسبوع 12

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة خيتافي - قادش 23:00 السعودية، 22:00 مصر عادل خلو beIN Sports HD 3

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الصفا - القيصومة 17:30 السعودية، 16:30 مصر يوسف السلطان السعودية الرياضية 2 هجر - الباطن 17:30 السعودية، 16:30 مصر محمد البخيتان السعودية الرياضية 3 البكيرية - النجمة 19:30 السعودية، 18:30 مصر عبد المجيد الحربي السعودية الرياضية 1

الدوري الإيطالي - الأسبوع 11