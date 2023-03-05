جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023، والتي سنعيش فيها أجواء الإثارة والمتعة في الدوريات السعودية خصوصاً، بالإضافة إلى مباريات البطولة الإنجليزية والإسبانية والمصرية أيضاً.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم بدوري روشن السعودي، حيث تُقام مباراة وحيدة تجمع بين الهلال والفتح ضمن مباراتهم المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر، بالإضافة لمباريات الجولة الأسبوع الـ24 من دوري يلو السعودي، والتي تتصدرها مباراة الرياض ضد العربي.

كما سنتابع اليوم الإثنين مباراة واحدة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، حيث يحل فولهام ضيفاً على برينتفورد، وفي الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة أوساسونا ضد سيلتا فيجو ضمن الجولة الـ24 من البطولة.

ونختتم المباريات بالجولة الـ21 من الدوري المصري، حيث يخوض المصري البورسعيدي مباراة هامة ضد طلائع الجيش، بينما يحل غزل المحلة ضيفاً على الداخلية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 "6-3-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفتح 19:30 مصر، 20:30 السعودية SSC

دوري يلو السعودي - الجولة الـ24

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - العربي 16:00 مصر، 17:00 السعودية السعودية الرياضية القادسية - الحزم 17:25 مصر، 18:25 السعودية السعودية الرياضية الأخدود - هجر 17:45 مصر، 18:45 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - فولهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري – الجولة 21

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